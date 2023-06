Antonella Clerici sbotta in diretta: "Non si fa così"

02 giugno 2023 a

Antonella Clerici spazientita. È accaduto durante la puntata del 2 giugno di È sempre mezzogiorno. Qui, su Rai 1, la conduttrice ha mostrato tantissime. Ad accendere i fornelli per prima è stata Barbara De Nigris. È lei la preferita di Alfio Bottaro ed è sempre lei che ha rivelato un piccolo "imprevisto". La chef ha spiegato che Alfio è passato dalla cucina prima della puntata rubando alcuni dei suoi medaglioni già preparati e che lei ha dovuto rifare il piatto.

"E va beh, uno in più uno in meno" ha replicato Alfio mentre la Clerici non sembra non aver preso bene la notizia: "Ma più o meno cosa? Non si fa così". Facendosi poi di nuovo seria, la Clerici ha spiegato ai telespettatori l'importanza del 2 giugno: "In quell’occasione è stato concesso per la prima volta il voto alle donne quindi diciamo che è una grande conquista anche per tutte noi di cui andiamo particolarmente fiere".

Una festa, quella della Repubblica, che la conduttrice ha festeggiato dal suo studio: "Voi nelle vostre cucine e noi nella nostra, quindi idealmente insieme". Intanto È sempre mezzogiorno finirà in anticipo. A sostituire la Clerici ci sarà Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane.