Massimo Giletti "torna in Rai": clamoroso scoop, dove e quando esordirà

Massimo Giletti pronto a tornare in Rai. Dopo la cancellazione di Non è l'Arena e l'addio a La7, il conduttore sarebbe a un passo dall'arrivo a Viale Mazzini. Già nelle settimane scorse in tanti avevano ipotizzato un suo ritorno senza però ricevere conferme. A dare per certo lo scoop ci pensa però il settimanale Oggi. Rumors parlano di un passaggio quasi concluso. Il merito sarebbe del vicepremier Matteo Salvini, il quale nutrirebbe grande stima nei confronti del giornalista.

"Forse da gennaio": rumors sulla svolta, come cambia la carriera di Giletti

Nonostante siano ancora da definire tempistiche e modalità, Giletti tornerebbe in Rai con un nuovo format che inizierebbe a settembre o, al massimo, a inizio 2024. Rimane invece ancora un mistero il motivo della sospensione del suo programma su La7.

"Insostenibile". Soldi, bomba di Urbano Cairo: perché ha cacciato Massimo Giletti

Urbano Cairo, direttore di rete, si è giustificato così: "Prima di tutto ci tengo a precisare che Giletti ha fatto 6 anni e 197 puntate su La7, potendo lavorare in piena autonomia. Poi va detto che nell’ultimo biennio i costi della trasmissione erano diventati insostenibili. Lui si era impuntato di passare dalla domenica al mercoledì, un’operazione che gli ha fatto perdere quasi due punti di share mai recuperati nonostante poi sia tornato alla domenica". La ragione sarebbe dunque da legare agli eccessivi costi a fronte di bassi ascolti.