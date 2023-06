Rai, "colloqui riservati": clamoroso scippo a Mediaset, chi arriva

16 giugno 2023 a

Con l'arrivo del nuovo governo e delle nuove nomine, qualcosa in casa Rai si sta muovendo. In particolare, le voci che circolano vedono una new entry: Barbara d'Urso. Da tempo il presunto addio a Mediaset da parte della conduttrice di Canale 5 è oggetto di chiacchiere. Ora, con la morte di Silvio Berlusconi, la carriera della presentatrice potrebbe prendere un'altra strada.

"Futuro a Mediaset? Non lo so - ha ammesso lei stessa a La Stampa -. Non ne ho proprio idea. Non me lo sono chiesta. La notizia della morte di Silvio è stata violenta e improvvisa. Sapevo ovviamente del ricovero, ma non potevo immaginare quello che è successo". La d'Urso ha parlato di "un'era che si è chiusa e siamo tutti molto tristi. Per me è venuto a mancare un punto di riferimento fondamentale".

E così oggi arriva un nuovo scoop. A rilanciarlo Affaritaliani.it. Pur premettendo che la casella del pomeriggio Rai è la sola totalmente segreta, a sostituire Serena Bortone sarà, dicono, un nome fortissimo. Inizialmente si era pensato a Caterina Balivo, ma - si legge - la sua figura potrebbe non essere fortissima. Ecco allora "l'arrivo di Barbara D'Urso che avrebbe avuto nei giorni scorsi alcuni colloqui riservati al vertice di Viale Mazzini".