Myrta Merlino, addio La7 in lacrime? C'è già il nome del sostituto

16 giugno 2023 a

a

a

Salutando i telespettatori al termine dell'ultima puntata di questa stagione de L'Aria che tira, Myrta Merlino avrebbe detto definitivamente addio a La7, la rete di Urbano Cairo. Le sue parole hanno scatenato un vero e proprio terremoto. E in pochissimo tempo è partito il totonomi su chi potrebbe sostituirla nella prossima stagione televisiva. Secondo un'indiscrezione riportata da TvBlog, una decisione sarebbe già stata presa sia dall'editore Cairo che dal direttore di La7, Andrea Salerno: la scelta sarebbe ricaduta su David Parenzo.

Il conduttore radiofonico, che insieme a Giuseppe Cruciani è al timone de La Zanzara su Radio24, ha spesso fatto da supplente alla Merlino quando quest’ultima non poteva essere presente in studio. Dunque non si tratterebbe della prima volta per Parenzo al timone de L'Aria che tira. Adesso, se il retroscena di TvBlog venisse confermato, la supplenza potrebbe trasformarsi in una sostituzione definitiva. "Parenzo avrebbe superato la concorrenza di Gaia Tortora (vice direttrice del TgLa7) e della firma di Oggi Marianna Aprile, che la scorsa estate era stata testata alla conduzione di In Onda, accanto a Luca Telese", si legge ancora sul portale. Per la Merlino, invece, si vocifera che potrebbe passare molto presto a Mediaset. Per saperne di più non resta che aspettare.