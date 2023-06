Tagadà, il grillino insulta Berlusconi: "Insopportabile. A casa sua...", esplode lo studio

20 giugno 2023 a

"Inaccettabile, vergognoso". Tensione a Tagadà, su La7: mentre in Senato si commemora Silvio Berlusconi, il senatore Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle commenta con parole durissime il discorso di Matteo Renzi in aula e gettando fango sul fondatore di Forza Italia, provocando la reazione indignata del deputato azzurro Maurizio Casasco.

"Silvio Berlusconi ha degli eredi, i figli, ha un grande lascito nel mondo professionale. Ma l'eredità politica togliamoci dalla testa che qualcuno la possa raccogliere perché Silvio Berlusconi era più grande di quella eredità", ha spiegato Renzi a Palazzo Madama, definendo il Cav "uno statista capace di rapporti umani". "Renzi mi sembra uno sciacallo politico che dal primo giorno in cui se n'è andato Berlusconi si illude di aggredire il suo elettorato e racconta tutti i giorni aneddoti più o meno veri per farsi passare come l'amico di una vita. La narrazione di Berlusconi che viene fatta in questi giorni ci lascia sgomenti - attacca Pirondini -, la sua storia è stata insopportabile, fatta di frequentazioni più che discutibili a partire dal proprio braccio destro o dalle persone che si è messo in casa, come Vittorio Mangano, non esattamente degli stinchi di santo ma persone condannate a reati collegati alla mafia, qualcuno deve dirlo, Dell'Utri è stato condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa".





Casasco, in collegamento, scuote il capo e poi lo interrompe: "Io non posso accettare di sentire queste cose, è inaccettabile, lei si deve vergognare". Ma il grillino Pirondini prosegue la sua invettiva: "Non è inaccettabile, sono sentenze. Un Paese che proclama il lutto nazionale per Berlusconi e non lo ha fatto per Falcone e Borsellino è un Paese che ha dei problemi".

"Cosa vuole che dica? Di fronte alla morte, di fronte a un uomo che ha guidato l'Italia per 20 anni, che ha creato una innovazione straordinaria, tutto quello che oggi noi possiamo godere e anche dei valori, che ha partecipato al Partito popolare europeo e siamo un valore per l'Italia...", allarga le braccia Casasco. "Sì anche le condanne per frode fiscale", rincara Pirondini, mentre Casasco ripete "si deve vergognare ad andare in giro, lei fa parte del partito che vuole i passamontagna, stasera si guardi allo specchio, si faccia uno shampoo mentale, cerebrale!".