Rai, chi "fugge" insieme a Gramellini: l'ultimo nome che scuote Viale Mazzini

Massimo Gramellini dovrebbe lasciare Rai 3 per La7, stando alle più recenti indiscrezioni riportate da Dagospia. A lui dovrebbe essere affidato un nuovo programma che andrà in onda nel weekend. Ma pare che non sarà da solo. Con lui, nel cast fisso della trasmissione, ci sarebbe anche Corrado Augias. Lo scrive Giuseppe Candela sul portale di Roberto D'Agostino.

"Resto perché la Rai fa servizio pubblico, appartiene agli italiani, non al governo, ho avuto dai massimi dirigenti ampie garanzie di poter liberamente continuare il mio lavoro. Non c’è motivo di abbandonare": così qualche tempo fa Augias aveva smentito a Repubblica la sua uscita dalla Rai. Ma - scrive Candela - "se è vero che il giornalista resterà un volto del servizio pubblico, fonti beninformate assicurano a Dagospia il suo sbarco anche su La7. Augias dovrebbe far parte del cast fisso del nuovo programma del weekend di Massimo Gramellini".

Un mese fa, Gramellini, interpellato sul suo possibile addio alla Rai, aveva preferito rimanere sul vago dicendo: "Non ho ancora deciso". Anche se il discorso pronunciato il 27 maggio scorso, come saluto per l'ultima puntata di stagione della sua trasmissione Le parole, era apparso a molti proprio come un addio: "Questo programma è diventato una piccola parte della vostra vita - aveva detto rivolgendosi al pubblico - me ne accorgo quando incontro qualcuno di voi per strada. Non potrebbe esserci un complimento migliore per noi. Ma 'pubblico' significa anche servizio pubblico. Voglio ringraziare la Rai, tanto bistrattata. Al di là e al di sopra degli appetiti di potere di cui è oggetto fin dalla sua nascita, questa azienda è piena di lavoratori, tecnici, dirigenti straordinari. Ho avuto la fortuna di lavorare con molti di loro".