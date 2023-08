Fabio Fazio, la Rai gli ridà il "maltolto"? Lui frigna ancora: "Non giova a nessuno..."

03 agosto 2023 a

Che Tempo Che Fa torna sui social. L'annuncio, dopo la querelle con la Rai, arriva direttamente da Fabio Fazio. "Benvenuti a tutti, ben ritrovati. Questa è una grande notizia, sono contento", è l'esordio nel nuovo conduttore del Nove che, in un video su Twitter, aggiorna i telespettatori. "Finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social". Poi la dritta: "Mi dicono dei finti giovani che dovete fare il re-following, quindi anche se ci seguivate già dove seguirci nuovamente. Non so perché ma queste diavolerie funzionano così". E non manca la stoccata a Viale Mazzini: "Purtroppo non ci sono i follower che avevamo prima e nemmeno i contenuti, ciò non giova nessuno, vedremo nei mesi prossimi come si evolve la vicenda".

Eppure nei giorni scorsi la Rai, in una nota, aveva spiegato la decisione di oscurare i profili social del programma di Fazio affermando che "l'azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di Che tempo che fa in quanto di sua proprietà. Questa procedura, non essendo immediata, ha reso necessario come passaggio intermedio rendere evidente che i profili e le stesse pagine si riferiscono esclusivamente alle vecchie edizioni della produzione in onda fino a giugno 2023 su Rai 3", concludeva la nota della Rai.

Nota che aveva comunque scatenato il conduttore: "Quello che è accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio peraltro a chi lo ha fatto. Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso ne apriremo naturalmente di nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima. Fa piacere peraltro che improvvisamente tengano a Che tempo che fa, un po’ tardivamente ma per certi versi è positivo".