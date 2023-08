Storie di donne a bivio: record stagionale per Monica Setta. Ecco quanto ha fatto di share

03 agosto 2023 a

Record. Ancora una volta Monica Setta, una vera signora della televisione, spopola con il suo Donne al bivio su Rai2 conquista il pubblico con il 6.3% di share. Un grande risultato per la giornalista salentina, che da settembre torna in tv con Uno Mattina. Quello di ieri è stato il record di stagione con oltre 400 mila spettatori con Concita Borrelli, Enrica Bonaccorti e Katia Ricciarelli. La Setta, instancabile, continua a lavorare a nuovi programmi in tv e in radio. La prossima settimana, da rumors, arriverà anche Pamela Prati in studio.