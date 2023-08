Reazione a catena, "com'è possibile?": i nuovi campioni nella bufera

29 agosto 2023 a

“Ridateci i Dai e Dai”: scoppia la protesta sui social per i nuovi campioni di Reazione a catena, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Nella puntata andata in onda oggi c'erano da un lato gli sfidanti, “I Copernicani”, dall’altro i campioni in carica, “I Tarallini”, cioè proprio il trio che è riuscito a sconfiggere i “Dai e Dai” ieri sera.

Il pubblico da casa ha avuto da ridire soprattutto per il gioco dell’Intesa vincente, che sarebbe stata una delle peggiori mai viste. Basti pensare che “I Tarallini” si sono imposti 5 a 2 sui “Copernicani”. Sono bastate 5 parole indovinate, insomma, per vincere la gara. Persino Liorni è rimasto basito di fronte ai numerosi errori. “Partita assurda”, ha detto alla fine il conduttore. E ancora: “Una partita che ha dell’incredibile”.

“I Tarallini”, comunque, sono riusciti ad accedere a “L’Ultima catena” con un montepremi di 118mila euro. Cifra che è scesa a 7.375 a fine manche. Poi “L’ultima parola” non è stata indovinata dal trio che, quindi, non è riuscito a mettere nulla in tasca. Tanta, nel frattempo, la nostalgia da parte del pubblico dei “Dai e Dai”. “Ma come è possibile che questi hanno buttato fuori i campioni?”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: “Ma come fanno i provini?”.