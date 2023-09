Sigfrido Ranucci, il piagnisteo: "Io al posto di Fabio Fazio? Sarò un soldato"

27 settembre 2023 a

Sigfrido Ranucci, torna con Report, su Rai tre il prossimo 8 ottobre. E parte con uno spirito "tranquillo. Credo nella qualità del nostro lavoro", dice in una intervista a Il Corriere della Sera. Il programma infatti andrà in onda la domenica in prima serata. "Il contesto competitivo è cambiato: avremo contro Fabio Fazio, Gramellini, le partite, e forse, chissà, anche qualche fiction Rai... È come entrare in una jungla".

Quindi sembra lamentarsi ancora, visto che il programma comincia in anticipo "e considerando che abbiamo chiuso più tardi la scorsa stagione, abbiamo avuto un mese anziché due o tre per ripartire". Inoltre, prosegue il conduttore, "avremo 40 minuti in più" di trasmissione e "quando saremo a regime mi piacerebbe utilizzarli per andare alla ricerca di quei battiti di ali di farfalla che altrove producono uragani". Ma il costo sarà ridotto: "Era già diminuito la scorsa stagione, quest’anno cala ancora. Siamo un esempio virtuoso, considerando che facciamo ascolti anche con le repliche".

Ranucci sottolinea di essere "dipendente Rai", e di "guadagnare dieci volte meno di altri". Ma nonostante ciò non lascerebbe viale Mazzini. "In Rai mi sono sempre sentito libero. Poi ci sono stati momenti più difficili e altri meno...". La nuova Rai, prosegue il giornalista, "ha avuto il problema di sostituire Fazio e ha deciso di farlo con me: da soldato ho messo le mie truppe a disposizione. Dopodiché, stavamo bene come stavamo". Del resto "sono affezionato alla Rai dove sono cresciuto incontrando professionalità eccezionali. Non mi sento un eroe: sono rimasto per amore".