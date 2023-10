Reazione a Catena, Mariluna nel panico: "C'entra il fidanzato?", caos in studio

Roberto Tortora 05 ottobre 2023 a

Essere sotto i riflettori è qualcosa che può generare ansia, soprattutto in chi non è abituato a farlo. Così, durante l’ultima puntata di Reazione A Catena una delle concorrenti non ha retto la troppa emozione e tensione del gioco.

Mariluna, la capogruppo delle campionesse in carica del team Le Amiche in Onda, ha dimostrato di essere colta da un profondo imbarazzo durante il gioco. Marco Liorni, da buon padrone di casa, ha notato immediatamente la sua espressione e l’ha interrotta per chiederle con pacatezza quale fosse il motivo del disagio: “Ma perché eri così preoccupata? Me l’hanno detto le costumiste. Non è che c’entra il fidanzato?”.

La donna con sincerità ha spiegato che non è abituata a stare davanti alle telecamere e al pubblico presente in studio, ma, nonostante l’imbarazzo, lei e le sue amiche si sono dimostrate brillanti e determinate e hanno giocato una grande partita contro gli avversari, I Domani Prof”.

Tanti applausi, dunque, per una vittoria meritata, le Amiche In Onda hanno avuto una splendida intesa e si sono confermate campionesse, portando a casa ben 20 parole nel corso della partita. Il momento clou quando hanno trovato la parola finale, “insistente”, anello di congiunzione tra le parole “pioggia” e “pesante”. La performance di Mariluna, Donatella e Valeria è stata eccezionale, al punto che sono riuscite a guadagnare un premio in denaro non disprezzabile, pari a 18.375 euro.

Il quiz di Rai1 continua ad avere successo e a fare il pieno di ascolti e, per questo, nelle scorse settimane il dirigente del pomeriggio di Rai1, Angelo Mellone, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni di voler introdurre la scatola di Reazione a Catena anche nelle Scuole Superiori. Perché l’intesa vincente venga trovata fin dai banchi di scuola.