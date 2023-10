Reazione a Catena, "tre ignorantone": le Ridarelle subito umiliate

16 ottobre 2023 a

A Reazione a catena siamo ancora in una fase di "interregno". Eliminate a sorpresa le super-campionesse Amiche in Onda, dopo 14 puntate di vittorie, polemiche e veleni, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni è alla ricerca degli eredi in grado di instaurare un nuovo "dominio".

I Tre per assurdo, "responsabili" dell'eliminazione delle campionesse, sono stati fatti fuori sabato sera dai L'Ultima fila, a loro volta sconfitti nella puntata andata in onda domenica dalle Ridarelle, altro trio tutto al femminile composto da Benedetta, Anna e Alessandra. Il primo approdo alla catena finale, però, non ha riservato loro grandi soddisfazioni, fin dal montepremi finale, non proprio milionario: 11.375 euro, a conferma che in fondo le Amiche in onda, a differenza di quanto sostenevano i molti detrattori che commentavano le puntate in presa diretta su X, tanto male non erano.

Dopo aver chiesto il terzo elemento, le Ridarelle hanno abbozzato la risposta "meccanica", che si è rivelata però sbagliata. La parola giust era infatti "mediatica". Resta la sensazione di un "impoverimento tecnico" del quiz, dal momento che le neo-campionesse all'Intesa vincente hanno vinto con solo 10 risposte esatte e in virtù anche della penalizzazione ricevuta dai campioni in carica, partiti con 55 secondi al posto di 60. E c'è già chi, abbastanza clamorosamente, rimpiange le "antipatiche" Amiche in Onde.

Qualcuno sottolinea come "i campioni ora durano come un gatto in tangenziale" (con tanto di citazione cinematografica, Paola Cortellesi ringrazierà) e chi come al solito bolla le campionesse: "A me queste sembrano tre ignorantone...". E stasera ripartirà la telenovela.