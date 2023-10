Verissimo, Alessandra Celentano e la 'rasoiata' alla Toffanin: "Ti fai i film da sola"

16 ottobre 2023 a

a

a

Nella puntata di ieri, domenica 15 ottobre, di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, si è tornati a parlare del presunto fidanzato di Alessandra Celentano. L’insegnante di danza classica è stata ospite in trasmissione e la padrona di casa ha detto di trovarla in forma e molto sorridente alludendo alla possibilità che questo possa dipendere dall’amore. Quando poi Silvia è tornato sull’anno scorso la docente non solo ha detto di essere single ma ha aggiunto: “Avevi capito male. Ti sei fatta un film da sola”.

Nel corso dell’intervista, è stato dato ampio spazio anche ad Amici, dove la coreografa è docente da ben 21anni. La Celentano, oltre allo scontro acceso con il collega Raimondo Todaro, è stata punzecchiata da Maria De Filippi per le sue espressioni che cambiano in maniera impressionante se balla un suo allievo o uno di quelli avversari. E sulla sua mimica facciale è tornata la Toffanin: “Mi inebrio, sembro una matta perché sembra come se li stessi facendo io i movimenti. Non riesco a essere distaccata, non riesco neanche a controllarlo”.

Uno degli storici insegnanti di Amici è sicuramente Garrison. Ai tempi della sua docenza con la Celentano volavano stracci e i due non erano mai d’accordo. E proprio il coreografo si è presentato dalla Toffanin per fare una sorpresa ad Alessandra con la quale è molto amico al di fuori delle telecamere. Non tutti però sanno che è proprio grazie al coreografo se la Celentano è diventata docente del talent. “Mi devo fare perdonare da tutta Italia che c’è lei ad Amici”, ha detto scherzando Gerrison.