Reazione a Catena, Ridarella ridicolizzate: "Ma fanno pure ingegneria!"

Sono diventate le nuove campionesse di Reazione a catena, sì, ma per le Ridarelle non si preannunciano tempi semplici. Dal folle weekend che ha stravolto le gerarche del quiz preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni sono spuntate le tre amiche Benedetta, Anna e Alessandra.



Il trio, ancora una volta tutto al femminile, si candida a essere l'erede delle Amiche in onda, in tutti i sensi. Le super campionesse, in carica per 14 puntate, sono uscite venerdì sera a sorpresa, sconfitte dai triestini I tre per assurdo. Qualcuno ha addirittura sospettato che il loro sia stato un harakiri: troppo clamorosa la performance negativa per pensare che sotto sotto abbiano cercato di farsi eliminare per poter tornare alla loro vita normale, lontano da riflettori e telecamere. I Tre per assurdo sono durati pochissimo, subito sconfitti l'indomani dagli Ultima fila. Anche per questi ultimi, però, giusto il tempo di assaporare la gloria per una manciata di ore e venire sconfitti con una prova non proprio memorabile dalle Ridarelle. E per loro, proprio come per le Amiche in onda, sui social i telespettatori che commentano la puntata in tempo reale si sono subito scatenati accusandole di impreparazione.

Qualcuno le ha definite "ignorantone", così, senza troppi complimenti. E in tanti si sono indignati per una dimostrazione, a loro dire, di crassa ignoranza (appunto) quando hanno dato prova di non conoscere l'identità di Alessandro Volta. "Fanno ingegneria e non conoscono Volta, che ha inventato la pila", scrive un utente. Non è il solo: "E queste dovrebbero diventare ingegneri!!!". "E la spiegazione che fanno perché il filo di rame è a volta". "Scusate - ammette una telespettatrice - ho appena acceso ma mi spiegate come hanno fatto a battere gli altri?".

Si torna all'accusa che riguarda più o meno tutti i concorrenti: il presunto favoritismo degli autori. "Fanno catene più facili perché per questioni di casting devono ingaggiare anche concorrenti meno preparati". "Ultimamente le ultime catene sono di un semplice... Cioè ma che fine hanno fatto le catene difficili che c'erano prima??? Boh raga mi sembra tutta una presa in giro". Qualcuno rincara: "Parole difficilissime eh? Eh no, erano le Amiche in onda a essere raccomandate e agevolate! Ricordiamoci le merd***te che avete detto contro di loro, vergognosi!".



Ricorda il profilo X "Statistiche di Reazione a catena": "Con la mancata vincita delle Ridarelle all’ultima parola il 15 ottobre, si è interrotta la sequenza più lunga di vincite di questa edizione di Reazione a catena: per 6 sere consecutive (dal 9 al 14 ottobre) era stata sempre indovinata l’ultima parola, per un totale di 73.672 euro". Un punto in contatto con le Amiche in onda, però, le neo-campionesse sembrano averlo secondo un loro detrattore: "Si chiamano ridarelle ma non fanno un sorriso manco a pagarle". Auguri.