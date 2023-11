Viva Rai 2, spunta una croce celtica da Fiorello. Bufera-Rai: "Mai più"

06 novembre 2023 a

Polemiche forti in Rai per la prima puntata di questa nuova stagione di Viva Rai 2, il programma condotto da Fiorello. Come riporta l'Adnkronos, una croce celtica ben visibile al collo di uno degli uomini incaricati di garantire la sicurezza intorno al programma ’Viva Rai2’ ha creato più di qualche imbarazzo a viale Mazzina questa mattina e provocato un immediato intervento dell’azienda. Le immagini dell’uomo sono state infatti riprese da diversi smartphone e telecamere stamattina durante un’intervista a Fiorello, realizzata a margine della prima puntata della stagione di ’Viva Rai2’.

A quanto pare un addetto alla sicurezza infatti si è posizionato vicino allo showman siciliano durante l’intervista che Fiorello ha concesso ai cronisti che seguivano la puntata d’esordio nella nuova location del Foro Italico. Al termine della puntata, Fiorello è andato, come di consueto, a firmare autografi e fare selfie con i numerosissimi fan, seguito appunto a vista dagli uomini della società che si occupa della sicurezza negli spazi esterni del programma, dove ogni mattina centinaia di persone assistono a prove e diretta della trasmissione dietro le transenne posizionate a pochi metri dallo studio glass.

Approfittando del momento dedicato ai fan, i giornalisti hanno avvicinato e intervistato Fiorello, registrando i video che ritraggono anche l’uomo con la croce celtica al collo, posizionato vicino allo showman. Appena i video sono circolati, la Rai - a quanto apprende l’Adnkronos - ha provveduto immediatamente ad ammonire i responsabili della società Amt Dual Service che si occupa in appalto della sicurezza di ’Viva Rai2’ affinché episodi simili non si verifichino mai più. Insomma uno svarione a cui la Rai ha posto subito rimedio.