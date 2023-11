PiazzaPulita, Annalisa Chirico fa sbroccare Formigli: "Noi tutti rincog***"

24 novembre 2023 a

Alta, altissima tensione nello studio di PiazzaPulita, il regno in cui conduce le operazioni Corrado Formigli, la trasmissione di La7 tra politica, cronaca e attualità. La puntata in questione è quella di giovedì 23 novembre. Ospite in studio anche Annalisa Chirico. Si parla di incendi e di cambiamento climatico.

E quando il discorso verte sugli incendi che hanno devastato la Sicilia, ecco che la Chirico ci tiene a sottolineare l'origine dolosa di quei roghi: "Non c'entra il clima, in Sicilia sono la maggior parte incendi dolosi". Il clima si scalda, ribatte Sara Menafra di Open, poi ancora la Chirico, dunque interviene uno stizzito Formigli: "Ma adesso, dai su... Annalisa! Un attimo!".

La Chirico da par suo non molla di un millimetro. E rilancia: "Se diciamo il contrario diciamo il falso. Sì, facciamo informazione". Formigli a quel punto sbotta: "Sì, la fai solo tu informazione, noi siamo tutti rincog***". "C'è una criminalità dietro agli incendi", aggiunge ancora Chirico.

A quel punto il conduttore ritaglia una porzione di silenzio e la riempie con queste parole: "Sappiamo tutti che la diffusione degli incendi è amplificata dalla situazione climatica: dalle temperature, dal grado di secchezza della vegetazione, lo capisce anche un bambino di cinque anni. Però se siamo tutti climatologi...". "Finora abbiamo detto che è colpa del clima, Corrado. E bisogna dire che in Sicilia c'è una mafia, gli incendi sono dolosi", ribatte ancora la Chirico, determinatissima nel far valere le sue argomentazioni.

