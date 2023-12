Pomeriggio 5, lo sconcerto di Myrta Merlino: la scritta sulla mano della sua ospite

16 dicembre 2023 a

Simpatico siparietto a L'Aria che tira su La7: Myrta Merlino ha intervistato Nunzia Caputo, nota come signora delle orecchiette a Bari. Si tratta, infatti, di una storica preparatrice della pasta simbolo della Puglia. A colpire, come fa notare il sito davidemaggio.it, è il fatto che la signora mostri fin da subito grande confidenza con la conduttrice. “Innanzitutto saluto Myrta. Ciao Myrta, ti aspettiamo, vieni che le mangi, le assaggi e poi ci dici come sono”, ha detto Nunzia al microfono dell'inviato e in collegamento con lo studio.

In realtà, però, la signora si era preparata. Per evitare di sbagliare il nome della conduttrice, se lo era scritto sul palmo della mano: Mirta con la “i”. A un certo punto è stata proprio lei a mostrarlo, girando il palmo della mano verso la telecamera. La trasmissione, con l’inviato Vito Paglia, si trovava a Bari per chiedere ai cittadini cosa pensassero della tesi della Cnn sul fatto che Babbo Natale sia sepolto nel capoluogo pugliese.

Intanto, la Merlino ha smentito le voci su presunti malumori a Mediaset per la sua conduzione di Pomeriggio Cinque. Intervistata da Repubblica, la conduttrice ha svelato che in diverse occasioni ha ricevuto dei fiori dall’amministratore delegato dell’azienda, Pier Silvio Berlusconi, proprio per complimentarsi con lei per l’ottimo lavoro svolto. Quelle circolate finora, insomma, sono solo fake-news.