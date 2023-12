Tieni il tempo, vincita clamorosa a Reazione a catena: quanto si portano a casa

16 dicembre 2023 a

a

a

E' di ben 15.375 euro il montepremi che i campioni di Reazione a catena, i Tieni il tempo, sono riusciti a portarsi a casa al termine della puntata in onda questa sera su Rai 1. Un vero e proprio trionfo, insomma. L'appuntamento col popolarissimo game-show è iniziato oggi con un accorato appello del conduttore Marco Liorni, che ha presentato al pubblico a casa i Cuori di Cioccolato Telethon. Si tratta di un dolce che, se acquistato, permetterà di finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare. Subito dopo si è passati alla gara.

Da una parte i Tieni il Tempo, trio composto dalla famiglia Celli, e dall’altra le Zero Stress, tre amiche che si sono fatte chiamare così perché si dedicano allo yoga. Dopo una sfida piuttosto equa, i nodi sono venuti al pettine al momento dell'intesa vincente: le Zero Stress si sono messe alla prova per prime, ma sono riuscite a indovinare solo 5 parole. I campioni invece hanno mostrato maggiore affinità mentale e sono riusciti a chiudere la partita con ben 12 parole.

Affari Tuoi, "ora siete contente?": per Fiorangela e la sorella finisce in disgrazia

All'ultima catena i Tieni il tempo sono arrivati con 123mila euro. Una cifra che però nel corso del gioco ha subito parecchie riduzioni. Tanto che all’Ultima Parola il trio ci è arrivato con 30.750 euro. Una somma che si è dimezzata ancora quando la famiglia ha deciso di comprare il terzo elemento. A quel punto i campioni si sono trovati davanti “Doppia” e “Gioco”, con le lettere iniziali e finali della parola vincente “Az – e”. Alla fine la famiglia ha provato a indovinare dicendo “Azione”, che si è rivelata essere la risposta esatta.