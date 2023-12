Affari Tuoi, "perché proprio a loro?": un dramma, ecco chi sono i concorrenti

21 dicembre 2023 a

Deludente il finale della puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera su Rai 1. Il concorrente protagonista, Andrea dal Friuli Venezia Giulia, di professione idraulico, insieme alla compagna Sofia, è riuscito a portarsi a casa solo 500 euro a causa di un cambio pacco dell'ultimo minuto. Gli ultimi due pacchi rimasti erano quelli da 500 e 5mila euro. Il Dottore, colui che nel corso del gioco propone offerte e scambi, ha chiesto ad Andrea e Sofia se volessero cambiare il loro pacco, il numero 1. I due, allora, hanno deciso di accettare il cambio, lasciando il numero 1 e prendendo il 2 della Lombardia. Proprio questa decisione, però, si rivelerà sbagliata per loro. Cambiando sul finale, infatti, i concorrenti hanno perso i 5mila euro.

I commenti sui social nel corso di questa sofferta puntata sono stati tanti. In molti si sono immedesimati nella coppia e nella loro delusione per quanto successo: "Poverini, è gente della classe operaia mi dispiace sempre quando vanno via con poco o a mani vuote", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Lui voleva accettare perfino 4000 euro, probabilmente ne hanno veramente bisogno". E ancora: "Per questi ragazzi provo tantissima tenerezza". Un utente se l'è presa direttamente col Dottore: "Cioè ma la cattiveria di offrirgli il cambio all’ultimo? Basita".