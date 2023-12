Striscia la Notizia, agguato ad Elodie di "Gino Paoli": "Io ci metto la faccia e lei..."

22 dicembre 2023 a

​Non poteva sfuggire a Striscia la notizia la polemica della settimana tra Elodie Di Patrizi e Gino Paoli. Qualche giorno fa il grande cantautore genovese, in una lunga intervista al Corriere della Sera, aveva detto la sua sul decadimento della canzone italiana contemporanea con un commento molto velenoso che pur non citandola sembrava indirizzato proprio alla cantante romana rivelata da Amici.

"Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il c***o", le parole di Paoli a cui Elodie aveva reagito a muso duro dopo qualche ora: "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle me***e, è così. Io preferisco essere una bella persona". L'autore de La gatta aveva contro-replicato a Rai Radio 1 dicendo di essere stato male interpretato, ribadendo però un concetto: "Più andiamo avanti e più l'apparenza è più importante della sostanza. Non è importante quanto tu sia brava a cantare, ma che tu sia gradevole. Seguendo questa mentalità Lucio Dalla non sarebbe mai diventato Dalla".

Dario Ballantini, storico imitatore di Striscia, fa però un passo avanti e decide di vestire i panni proprio del burbero Gino e di presentarsi sotto la (vecchia) casa di Elodie a Roma per dedicarle una serenata piuttosto piccante. "Maestro, la troveremo Elodie a casa?", gli chiede una spalla. "Non lo so con lei è sempre una questione di c***o", replica il Paoli-Ballantini, camminando sul marciapiede. "Io la faccia ce la metto, lei ci mette le chiappe". Le avvisaglie sono quelle di fuochi d'artificio.

Quindi, rivolgendosi a un'amica di infanzia della cantante avvicinata nell'androne del palazzo, azzarda: "E' tutto uno scandalo adesso, il pandoro della Ferragni, il panettone di Elodie...". Via alla serenata, sulle note del classico (rivisitato per l'occasione) Parigi con le gambe aperte. "Io metterò il suo c***o tra i trofei... - declama Paoli-Ballantini - Un c***o bianco e tondo, che non finiva mai, meglio dei paradisi di Versailles".

Dallo studio interviene Enzo Iacchetti, che chiede idealmente a Elodie cosa ne pensi della canzone appena sentita: "Mi fa rode er c***o". Appunto.