Affari Tuoi, rivolta contro Giuseppe e Ilenia: "Vai a zappare"

Una vera e propria beffa per Ilenia e Giuseppe. La coppia di Acireale ha portato a casa ben 77 mila euro ad Affari Tuoi, il gioco dei pacchi condotto da Amedeus su Rai 1. È accaduto durante la puntata di martedì 2 gennaio. Eppure ai telespettatori la scelta dei due coniugi non è piaciuta. Ilenia e Giuseppe avrebbero potuto ottenere 200 mila euro, contenuti all’interno del loro pacco, il 14.

Ilenia e Giuseppe si sono infatti ritrovati con tutti i pacchi rossi e dopo aver aperto quello di 15 mila euro è giunta l’offerta vincente da parte del dottore: 77 mila euro, poco meno del mutuo che hanno contratto durante la pandemia per acquistare casa. La coppia catanese non ha così retto e ha accettato rinunciando a proseguire con il gioco.

Da qui i commenti al vetriolo su X. "Con un tabellone così - scrive un utente del web - accetti 77 Mila euro. Ma vai a zappare". E ancora: "È vero come calciopoli sto programma. Tutto studiato a tavolino dai". Finita qui? Niente affatto: "Tre possibilità contro una di trovare una cifra più alta di quella offerta, proprio da stupidi accettare i 77mila. Mai successo prima un’opportunità del genere. Mi sono inca***ta io". Eppure c'è anche chi li difende: "Bisogna trovarcisi, l’idea di estinguere un mutuo all’istante invece di sudarselo ogni giorno ha fatto a mio parere giustamente leva. Non li biasimo. Se poi trovi 30 piangi comunque per mesi". D'altronde Ilenia e Giuseppe hanno anche ammesso di stare aspettando un bambino. Un dettaglio che può sicuramente averli influenzati.