Rai 1, tutto grazie all'Arma dei carabinieri: un clamoroso boom in termini di share

Klaus Davi 12 gennaio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Rai 1)

Si va da I bastardi di Pizzofalcone, squadra di poliziotti allo sbando che riesce a farsi luce su casi molto complessi, giunta nel 2023 alla quarta stagione conservando tuttavia un ottimo seguito Blanca e Le indagini di Lolita Lobosco, con la seconda stagione, e Imma Tataranni-Sostituto procuratore, alla terza l’anno scorso. Ma spazio anche a figure mitiche come Alberto Dalla Chiesa con la serie Il nostro generale in onda sempre su Rai 1 nel gennaio 2023.

E non si può non citare Il commissario Montalbano, replicato anche nel 2023 con grande successo. Siamo lontani dai periodi in cui le forze dell’ordine erano protagoniste di barzellette o prese in giro. Ora costituiscono un filone d’oro per le nostre serie tv in cui anche Mediaset ha fatto la sua parte con produzioni come Fosca Innocenti e Maria Corleone su Canale 5. Complessivamente OmnicomMediaGroup calcola medie attorno al 22/23% di share e 3.5 milioni di spettatori circa, con picchi oltre il 30% e 5 milioni di teste.

E ci sono anche altre notizie positive: in primis l’affermarsi di figure femminili alla guida di team molto maschili; importante anche il ruolo degli animali come il cane-guida di Blanca, spesso al centro della trama.