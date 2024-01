Affari Tuoi, raptus di Amadeus: lancia il sale, caos in studio

11 gennaio 2024 a

Amadeus è stato protagonista di un curioso siparietto ieri ad Affari Tuoi, il seguitissimo programma di Rai 1 in onda ogni sera dopo il Tg. La protagonista della serata è stata Roberta, proveniente dalla città di Barletta, in Puglia. Ma a catturare l'attenzione è stato soprattutto un gesto del noto conduttore: a un certo punto del gioco, infatti, Amadeus ha improvvisamente iniziato a lanciare del sale contro il telefono, lo stesso da cui arrivano le chiamate del dottore, sempre pronto a trarre in inganno i concorrenti. Si è trattato ovviamente di un gesto scaramantico, che ha suscitato la curiosità e l'interesse di tutti i telespettatori.

Tutto, comunque, è partito dalla ragazza, che ha portato in trasmissione il sale donatole dalla nonna come portafortuna. Subito prima di iniziare, quindi, Roberta si è gettata un po' di sale alle spalle. Quel sale, poi, è stato preso anche dal conduttore. Dopo che alla concorrente era stato offerto un cambio pacco, Amadeus ha iniziato a lanciare il sale contro il telefono dicendo: "È tanto carina tua nipote e non crede alla cattiveria del dottore, ma...". A quel punto lo studio è esploso per l'entusiasmo, non aspettandosi assolutamente quel gesto da parte del presentatore. E l'entusiasmo ha contagiato ben presto anche gli utenti sui social. "Amadeus che lancia il sale al dottore, aiuto", ha scritto qualcuno su X.