Alemanno e Raimo, rissa da Formigli: "Camerata", "Vai al diavolo"

A Piazzapulita, talk di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, c’è stato un duro scontro tra il giornalista Christian Raimo e l’ex-sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Raimo, sulla vicenda di Acca Larentia (per la quale, peraltro, la procura di Roma ha avviato un’inchiesta in relazione ai saluti romani di domenica scorsa davanti all’ex sede dell’Msi), provoca Alemanno e gli chiede: "Si considera un camerata o no?".

L’ex-ministro non risponde alla domanda e, anzi, parte alla carica: "Questa demonizzazione che avete fatto funzionava già negli anni Settanta, negli anni Settanta era la base, era la stessa cosa che armava le pistole che sparavano negli anni Settanta sia a destra sia a sinistra, te lo dico io che c'ero. Tu sei responsabile morale di quelle uccisioni”.





Raimo non cede di un passo, anzi ripete: “Si, lei si considera un camerata o no? Io negli anni Settanta non c'ero, cos'ero responsabile morale quando ero nella pancia di mia madre? Non può rispondere, lei si considera un camerata o no? Io sono del 75 c'avevo 3 anni, lei si considera un camerata o no, risponda a questa domanda semplice semplice". Alemanno perde la pazienza: “Ma fammi il piacere, vai al diavolo va, tu sei responsabile morale di quei morti, ancora oggi rivendichi quel sangue, ancora oggi non hai condannato le Brigate Rosse in questa sala, hai detto che le Brigate Rosse sono meglio, non m'interessa risponderti”.

Dopo la fine della trasmissione, Christian Raimo ha prolungato la polemica anche su X, dove ha postato il video dello scontro e scritto: “Giorgia Meloni, i poveracci di Casapound a Acca Larentia, Gianni Alemanno, pensano di marciare insieme ai morti, arditi, saloini, martiri neofascisti degli anni Settanta, ma nemmeno ammettono di essere questa robaccia qua. Bisognerebbe solo smettere di dargli credito e agibilità”.