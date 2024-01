Affari Tuoi, "mi sto sentendo male": 200mila euro? Finale sconvolgente

12 gennaio 2024 a

Finale al cardiopalma ad Affari Tuoi, nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1. Protagonista del programma condotto da Amadeus Claudia dall'Abruzzo. Con lei papà Nazzareno. La partita si è rivelata interessante fin dall'inizio: la prima offerta del Dottore è stata di 37mila euro. La concorrente, però, ha rifiutato. Poi, con i tiri successivi sono andati via i 100mila euro. A seguire quindi è arrivata l'offerta del cambio pacco, ma Claudia ha detto no di nuovo. A quel punto il Dottore ha offerto 43mila euro, mentre in gioco c'erano ancora i pacchi più alti, quelli da 200mila e 300mila euro. Claudia ancora una volta ha rifiutato ed è andata avanti.

Dopo vari passaggi, ecco che si arriva a una finale eccezionale con in gara i pacchi da 50mila e 200mila euro. L’ultimissima offerta della serata è stata di 92mila euro. Ma Claudia e Nazzareno hanno rifiutato anche quest’ultima offerta per provare a portare a casa i 200mila euro, il record di quest’anno ad Affari Tuoi. Purtroppo, però, nel suo pacco Claudia non aveva i 200mila, ma i 50mila euro.

"È tanto carina tua nipote e non crede alla cattiveria del dottore": mossa a sorpresa tra i pacchi

Nell'attesa, prima che si scoprisse quanto avesse vinto la concorrente, gli utenti su X hanno manifestato tutta la loro preoccupazione e ansia per quello che sarebbe potuto accadere di lì a poco. "Mi sto sentendo male io per loro", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Lei non sta respirando". E ancora: "Sto in agitazione io per lei", oppure: "La mia vita finisce tutte le sere ogni volta che i concorrenti aprono il proprio pacco".