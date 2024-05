Fiorello, l'ultimo colpaccio: fa il botto con Orietta Berti

Klaus Davi 11 maggio 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Viva Rai 2!)

Quasi il 20% di share e oltre 1 milione di spettatori per la terzultima puntata di questa stagione di Viva Rai 2! con ospite Orietta Berti. Ma oltre alla celebre cantante grande spazio è stato dato alla consueta rassegna stampa satirica incentrata sulla corruzione in Liguria e sul caso Gruber-Mentana a La7. Un bilancio decisamente positivo per lo showman che, secondo i centri media, porta a casa eccellenti risultati sia in termini di share che di reputazione.

Fiorello infatti funziona anche sui millennial con centinaia di migliaia di interazioni social ogni settimana ma soprattutto sfondando in tv presso i target “young” con medie del 20% di share tra gli 8/14 anni e del 26% tra i 15/24, laureati oltre il 28% e città over 250mila abitanti sopra il 26%. Il traino maggiore arriva da Sicilia (36% di share), Umbria (29%) ed Emilia Romagna (26.5%). La scelta di metterlo su Rai 2 si è rivelata vincente.

"Otto e Mezzo? Perché Mentana ha sforato": Fiorello sgancia la bomba su La7

Le imminenti Olimpiadi a Parigi, così come altri eventi sportivi tra cui le ATP Finals di tennis, i Mondiali di nuoto o i Mondiali di atletica, sono tutti appannaggio della Seconda Rete e, dal punto di vista dei target, in parte sovrapponibili al pubblico di Fiorello che attira adulti ma soprattutto giovani. In linea, tra l’altro, col Giro d’Italia, seguitissimo, come abbiamo visto dai dati di OmnicomMediaGroup, dai teenager.