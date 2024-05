Mentana, la battuta della Littizzetto sulla pipì: il terrore di Fazio

13 maggio 2024 a

a

a

"Incontinente a Enrico Mentana proprio no, perché fa delle maratone di 20 ore consecutivamente, non va mai a fare una goccia di pipì...". Luciana Littizzetto difende a spada tratta il direttore del TgLa7, finito una settimana fa in una incredibile, per quanto rumorosa, polemica interna alla sua rete scatenata dalla collega e vicina di palinsesto Lilli Gruber.

Lo scorso lunedì la conduttrice di Otto e mezzo aveva accusato Mentana di aver ancora una volta sforato, avendo fatto slittare il suo talk, e aveva usato toni piuttosto sferzanti: "L'incontinenza, una brutta cosa".

"Lilli Gruber? In sala travaglio": Mentana, dall'ospedale l'ultima stoccata | Guarda

Ne era nata una querelle a puntate con un paio di repliche al veleno dello stesso Mentana, che in un crescendo di tensione aveva addirittura minacciato di lasciare La7 visto il silenzio della dirigenza che non aveva preso posizione per difenderlo. Solo l'intervento salvifico di Urbano Cairo ha sminato il campo riportando se non il sereno, perlomeno una tregua armata tra due dei volti più celebri del "terzo polo televisivo".

Nei giorni successivi è seguita qualche altra battutina di Mentana, che evidentemte non ha completamente sotterrato l'ascia di guerra. Motivo per cui hanno continuato a circolare sottotraccia i rumors che vorrebbero il direttorissimo come possibile, prossimo nuovo grande colpo di Discovery. Voci che si rincorrono da mesi, prima ancora della firma di Amadeus, e che anche Fabio Fazio qualche settimana fa aveva un po' alimentato ospitando proprio Mentana a Che tempo che fa, sul Nove. Non stupisce, per questo, lo spazio riservato al caso Mentana-Gruber nell'ultima puntata stagionale di CTCF.

"Ecco abbiamo tagliato": Mentana chiude il tg e sfida la Gruber, altro caso



"Parliamo di pipì", esordisce la Littizzetto. Lo sguardo di Fazio, tra lo spiazzato e il terrorizzato, diventa un "meme" sui social all'istante. Lucianina però spiega subito di voler parlare di Mentana e della battutina della Gruber. E se possibile l'inquietudine di Fabietto aumenta a dismisura. La comica torinese, però, è ecumenica: "Lilli, Chicco, vi prego, fate la pace. Fatelo per me perché l’informazione senza di voi non ha nessun senso. Se mi sparite voi mi resta solo Bruno Vespa. Abbiate pietà. Fate la pace". Siamo dalle parti del "Litfiba, tornante insieme", tormentone ormai preistorico degli Elio e le Storie tese.