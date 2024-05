L'Eredità, la risposta di Francesca manda tutti in delirio: "L'abbiamo presa tutti"

13 maggio 2024 a

a

a

"Ma come, noi l’abbiamo presa tutti". Che occasione per Francesca, la campionessa dell'Eredità di questa sera, lunedì 13 maggio. Nei giorni scorsi erano state tante le polemiche attorno al gioco finale del game show condotto da Marco Liorni: collegamenti troppo tirati per i capelli, parole indizio poco centrate. Ma nell'ultima puntata la situazione è stata ben diversa, tanto che molti telespettatori hanno commentato l'errore della campionessa sui social.

Francesca, giunta al termine della ghigliottina con un bottino di ben 90 mila euro, si è trovata davanti alle cinque parole indizio con cui indovinare la soluzione: Papa, lancio, forte, cioccolato, corso. Nel salotto virtuale di X, dove ogni sera gli appassionati del programma si danno appuntamento per provare a indovinare le soluzioni corretta ai vari giochi, in tantissimi hanno indovinato la parola nascosta che si celava dietro al cartoncino vincente.

"Togliete il fiasco". Polemiche feroci per la ghigliottina di Ilaria: ecco cosa è successo

"Moneta", "moneta", "moneta". Quasi tutti i tweet riportavano la soluzione corretta. Ma Francesca si è evidentemente lasciata prendere dall'emozione, scrivendo "prodotto". Molti utenti sono rimasti sconcertati dall'errore: "Stasera più che abbordabile, dopo la terza" ha scritto uno. "Peccato, era abbastanza facile" gli ha fatto eco un altro. C'è poi chi ha pensato alle finanze della Rai: "E anche oggi i forzieri della Rai rimangono chiusi".