Il potere dei tiggì: la prova, gli italiani non seguono i soloni di sinistra

Klaus Davi 19 ottobre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (I Tg)

Lo strapotere della sinistra nelle redazioni fa sì che si ripeta lo schema berlusconiano che per ben trent’anni ha ammorbato la narrazione del Paese. Le solite élite autoreferenziali organizzano le loro truppe (in attesa di fin troppo prevedibili azioni giudiziarie) per screditare il piano del Governo per l’accoglienza dei migranti in Albania. Guardando a molti organi d’informazione si ha la sensazione che l’esecutivo di Giorgia Meloni abbia organizzato una sorta di truffa elettorale.

Poco conta che a difendere l’idea siano scesi in campo l’Ue e leader europei come il Primo ministro inglese Starmer o il cancelliere tedesco Scholz. L’importante (per la sinistra) è denigrare e delegittimare. Ma gli italiani seguono questi soloni? Non proprio.

Gli uccelli, il film di Hitchcock su Mediaset? Il dato-choc degli ascolti

Il tema dei centri di raccolta albanesi domina i telegiornali e totalizza in media mezzo punto in più nella curva di attenzione, secondo OmnicomMediaGroup. Il servizio nel Tg1 delle 20 di mercoledì ha alzato la media di quasi 1 punto di share, mezzo punto in più nel Tg2 delle 20.30 così come nel Tg3 delle 19, poco meno di 0.5 punti per il Tg5 delle 20 mentre si sfiora il punto in più anche per il Tg4 delle 19 e +0.5% per il Tg La7 delle 20. Menzione a parte per talk come “Agorà” su Rai 3, che mercoledì ha toccato uno dei record stagionali col 6% di share, e per “Otto e mezzo” su La7, con picchi sopra il 9%.