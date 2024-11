Ciao Maschio, Lino Banfi: "Una 41enne mi ha detto di voler venire a letto con me"

02 novembre 2024 a

"A Napoli mi è successa una cosa assurda": Lino Banfi ha fatto una rivelazione bollente nello studio di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio su Rai 1. "Due o tre anni fa - ha raccontato - una ragazza che stava guidando una macchina mi ha visto per strada e si è fermata a via Caracciolo. Ha bloccato tutto il traffico. Ha bloccato un pullman dietro, tre o quattro macchine, e a quel punto c’era gente che bestemmiava". Poi ha aggiunto: "Comunque sono scesi tutti per osannarmi, e questa ragazza mi ha fatto segno di avvicinarmi al finestrino. Io l’ho fatto e lei 'Lino, finalmente ti vedo di persona, desidero venire a letto con te da tanti anni'".

"Poi - ha proseguito l'attore - ha detto anche un'altra cosa che non posso dire. Mi è venuto automatico dire: ma quanti anni hai? Lei disse 41, era una bella donna davvero. A quel punto risposi: 'perché ca**o non me l'hai detto prima?'. Non sapevo davvero che dire". In un altro spezzone dell'intervista che andrà in onda su Rai 1 questa sera, sabato 2 novembre, nonno Libero nella fiction "Un medico in Famiglia" ha parlato anche di un episodio avvenuto sul set di un film con Edwige Fenech. "Non è stato facile - ha confessato - mi ricordo che ci fu una scena dove avrei dovuto toccarle il seno e poi dovevo portarla a me. In un certo modo ho sentito delle cose che tutti gli uomini sentono in quei momenti".

"Ma il mio garbo è stato quello di fare una cosa - ha sottolineato l'attore - mi sono tirato dietro e ho fatto... Scusa Edwige. E lei ha detto: 'Lino, tu sei un gentiluomo'. Questa frase mi ha fatto andare ancora di più fuori di testa. La papilla gustativa famosa… Non è facile, assolutamente, resistere alle tentazioni. Non è facile toccare una certa parte di un'attrice... E non avere una reazione".