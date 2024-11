Milly Carlucci, una clamorosa vittoria su Maria De Filippi: una pagina di storia

Marco Rocchi 04 novembre 2024 a

a

a

Ballando con le stelle è giunto al giro di boa. La sesta puntata del romanzo popolare che appassiona sempre di più il pubblico italiano di tutte le età è stata quella che ha segnato il sorpasso sulla concorrenza di Canale 5 sul filo di lana dello share. Lo show della Carlucci si è attestato, infatti, al 25,9% lasciando un punto percentuale indietro, al 24,9%, il talent Mediaset. Nella serata che ha visto ancora una volta trionfare Anna-Lou Castoldi e Nikita Perotti, è andato in scena un po’ di tutto. Il ritiro (si spera solo temporaneo) per infortunio della cantante Nina Zilli.

Il ballottaggio tra la coppia Sonia Bruganelli-Carlo Aloia e quella formata dal giornalista Alain Friedman con Giada Lini che ha visto rimanere in gara l’ex moglie di Paolo Bonolis a scapito del columnist italo-americano che nelle ultime settimane non è riuscito a mantenere il suo proverbiale self-control e ha ingaggiato dei faccia a faccia dialettici con giurati e opinionisti, in particolare col conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, che invece, nella serata di ieri, con il suo bonus ha contribuito in maniera decisiva a salvare la coppia formata da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen.

Fabio Fazio affondato: "Cosa vorrei dirgli", la clamorosa bordata di Milly Carlucci (in diretta)

Proprio il conduttore di UnoMattina, entrato in gara sin dall’inizio con una convinzione quasi spavalda, sta arrancando più del previsto e sabato sera è esploso, scagliandosi duramente contro i giurati. Nel mirino di Ossini sono finiti prima Fabio Canino che aveva definito il suo modo di ballare “democristiano”, poi la Lucarelli. «I miei genitori e gli scout sin da quando ero piccolo mi hanno insegnato che con i giudizi bisogna sempre motivare mai demotivare le persone» ha protestato Ossini con la Lucarelli che ha chiesto lumi su quando ciò fosse avvenuto, sentendosi rispondere bruscamente: «Vatti a rivedere le puntata» a cui lei ha ribattito, figurarsi, «Dillo a tua sorella».

Il solito clima anti-salottiero, insomma, al quale non si è sottratta la Bruganelli che all’appunto su una sua presunta mancanza di grazia, mosso dallo stilista Mariotto, ha sminuito il giudizio del giurato dicendo di non poter ribattere a uno conciato in quel modo. Menomale che a riportare un po’ d’amore vero ci ha pensato Bianca Guaccero che pare essere sempre più presa dal suo ballerino Giovanni Perniche. Almeno qualcuno riesce ad amarsi, persino in quelli diventati gironi infernali più che giri di ballo. Che però fanno tanto audience. Con Milly che (giustamente) se la ride.