L'Eredità, "qualcuno mi spiega?": la pizza a cono fa impazzire tutti

Ivo, Sara e il debuttante Eugenio: loro i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare alla fase del Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1.

Poi, sempre nella puntata andata in onda questa sera, sabato 9 novembre, a qualificarsi per i Cento secondi sono stati invece Ivo ed Eugenio, che ha avuto la meglio dopo lo spareggio con Sara. I due si sono contesi una Ghigliottina del valore di 200mila euro.

A spuntarla, alla fine, è stato Ivo, che così è riuscito ad andare alla Ghigliottina per la quinta volta. Le parole a sua disposizione erano "pizza", "baby", "cera", "riso" e "ombra". Dopo due dimezzamenti, il campione è rimasto con 50mila euro e ha provato a indovinare il filo conduttore di quei termini dando come soluzione la parola CORAGGIO. Purtroppo, però, non era questa la risposta corretta. Il termine giusto era invece CONO.

Non tutti sui social si sono detti d'accordo con la soluzione della ghigliottina. Qualcuno per esempio su X ha chiesto: "Qualcuno mi spiega la pizza a cono? #leredità #rai". "Perplesso con riso e cena", ha scritto qualcun altro. E ancora: "Vabbè, tutto forzatissimo".