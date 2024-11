Milano, 70enne aggredita e gettata a terra da due immigrati: il video choc

20 novembre 2024 a

Altra storia di ordinaria follia. A 4 di Sera è una signora di 70 anni ha raccontare la sua più terrificante esperienza. Era luglio, quando Genevieve Garcet Maci, questo il nome dell'ospite di Paolo Del Debbio, si è diretta verso casa. Come di consueto, ha aperto il portone del suo condominio in via Caracciolo, zona Cenisio, con in braccio il suo cagnolino. A quel punto - le telecamere lo confermano - ha fatto un passo nell’atrio ma alle sue spalle ecco apparire due uomini. "Due esemplari alti, terrificanti", li descrive lei. Genevieve si è girata e immediatamente "ho capito che avrei fatto una brutta fine".

Gli aggressori, due immigrati, infatti l'hanno immobilizzata mentre uno le ha messo una mano sulla bocca e l'ha butta a terra spingendola da dietro. Nel frattempo il complice le ha strappato la catenina dal collo. Nel cadere a terra la 70enne ha sbattuto la testa sul pavimento. Solo successivamente è riuscita a rialzarsi e recuperare il cagnolino mentre i due malviventi si erano già dati alla fuga.

"I carabinieri sono arrivati subito in via Caracciolo. La signora stava bene a livello fisico - riferiva all'epoca un residente -. Non capisco come sia possibile accanirsi così su una persona anziana mettendole una mano sulla bocca e buttandola a terra, per una collanina. Le è andata bene".

La paura