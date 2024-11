Riccardo Scamarcio insultato per una battuta a Belve: "Maschio capobranco e femmina accanto"

20 novembre 2024 a

"Correva l'anno 2006 e su Vanity lei diceva: 'in Puglia siamo convinti che il maschio è il capobranco, mentre la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli'. C'è stata un'evoluzione da allora?": Francesca Fagnani lo ha chiesto a Riccardo Scamarcio a Belve, nella puntata andata in onda ieri sera, martedì 19 novembre, su Rai 2. L'attore, però, non ha fatto nessun passo indietro: "Ma che cosa ho detto di sbagliato? Nel gioco delle parti del nucleo familiare...". Scamarcio, insomma, ha lasciato intendere che la sua posizione è più o meno sempre la stessa.

In un secondo momento, però, ha aggiunto: "Sono sempre stato con donne super indipendenti. Nei fatti non posso essere tacciato di essere una persona arretrata". Anche se poi, incalzato dalla conduttrice, ha ribadito: "Però nel gioco delle parti... che dobbiamo fare? Dobbiamo pulire casa?". Non sono tardate ad arrivare le critiche sui social. Qualcuno lo ha addirittura definito "fascista buzzurro", mettendo in discussione le sue qualità attoriali: "Scamarcio il classico attoruccio che ha avuto la fortuna di piacere a qualcuno".