Che tempo che fa, Ilaria D'Amico su Buffon: "Alle 5.30 a Parigi, come mi ha chiesto di sposarlo"

25 novembre 2024 a

a

a

"Una volta mi ha chiesto di spostarmi con un sms da Parigi": Ilaria D'Amico ha rivelato questo particolare della sua storia con Gigi Buffon nello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. Con lei anche l'ex portiere. I due hanno parlato della loro storia coronata da nozze da sogno. La giornalista ha rivelato che prima della proposta vera e propria, arrivata dopo dieci anni di relazione, ce n'è stata una meno formale tramite messaggio: "Giocava nel Psg e una mattina, alle 5:30 del mattino – immaginando che si fosse appena svegliato, ma chi può saperlo – mi scrive: ‘Ma io e te non ci sposiamo?’". La reazione della D'Amico, a quel punto, è stata di grande stupore: "Ma è una proposta di matrimonio? Io ci sono rimasta", ha confessato.

"Poi invece la proposta vera dove l'ha fatta?", le ha chiesto incuriosito Fazio. E lei ha risposto: "A Parma. Questa cosa qua fa ridere, perché tra noi sono sempre molte le cose goffe, buffe. Io ero in un periodo molto difficile della mia vita dove facevo avanti e indietro tra Roma, Milano, Parma. A un certo punto, un lunedì mi fermo con lui a Parma, torno da un giretto fuori e trovo il caminetto acceso e una canzone in sottofondo, Io mi siedo sul divano e dico: che bella atmosfera. E lui si accascia, più che inginocchiarsi, mi prende la mano e mi guarda con un'aria talmente piena di dolore che io mi sono preoccupata e ho pensato: vabbè mi deve dire una cosa brutta. Lui mi fa la proposta e io lì mi sciolgo e dico subito sì".

"Hai paura per Trump?". E Whoopi Goldberg lo gela: la risposta che spiazza Fabio Fazio | Video

La D'Amico ha rivelato che in realtà negli anni le proposte sono state 3-4. "Ma tipo mentre stavi per pagare al ristorante diceva 'ma quindi io e te non ci sposiamo?'. Ma non è una proposta, cioè non è così che si fanno le cose. Io volevo soltanto rappresentare tutte quelle donne che hanno accanto dei mariti che amano e che non sono esattamente formali né romantici come devono essere nelle favole".