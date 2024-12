Casa a Prima Vista, la beffa delle beffe: cos'è successo a casa di Ida De Filippo

05 dicembre 2024 a

a

a

Cantina allagata e albero di Natale perduto: a raccontare la disavventura non è una persona qualunque, ma una delle agenti immobiliari più conosciute di Italia. Si tratta di Ida Di Filippo, protagonista dell'edizione milanese di Casa a Prima Vista su RealTime insieme ai colleghi Mariana D'Amico e Gianluca Torre. L'agente immobiliare, che condivide spesso i suoi segreti per avere una casa perfetta, ha raccontato ai suoi seguaci su Instagram il piccolo incidente che le è capitato.

"Io voglio fare un appello ragazzi", ha detto la Di Filippo in una storia, chiedendo poi aiuto ai suoi follower. In particolare, ha fatto sapere di essere alla ricerca dell'albero di Natale dopo quello che le è successo nei giorni scorsi. "Ho aperto la mia cantina, si era allagata e il mio albero di Natale andato - ha raccontato l'agente mentre sembra camminare per strada -. E adesso che siamo a dicembre dove trovo il mio albero? Aiutatemi, SOS albero di Natale". Nella stessa storia ha poi scritto: "L'alberooooo" con faccine che piangono a corredo. Prima di questa storia, invece, la Di Filippo ha pubblicato una foto mentre è in ascensore e indossa un impermeabile rosso e una borsa in pelle nera come accessorio. Sul viso occhiali scuri e rossetto rosso. In sottofondo una canzone natalizia e a corredo questa didascalia: "Buongiorno #storienellascensore".