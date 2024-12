Gianni Morandi sconvolge Fabio Fazio: "Una canzone di mer***", che telefonata ha ricevuto

16 dicembre 2024 a

"È una canzone di me*** quella lì". A raccontare un aneddoto sulla reazione di Fabrizio De Andrè a "Si può dare di più" è Gianni Morandi. Ospite di Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 15 dicembre, il cantante ricorda il giorno successivo alla vittoria di Sanremo del 1968. All'epoca - spiega sul Nove - "ricevetti una chiama da De Andrè che mi disse 'eh Belin, una canzone di me*** quella lì...avete vinto ma non venderete neanche un disco".

A quel punto Morandi non rimase a guardare: "Allora gli dico 'sono uscite 40 mila copie" e lui "eh belin ma non le vendono'. Il giorno dopo 'Fabrizio oggi sono uscite 37 mila copie, siamo oltre le 70!' e lui 'eh ma sono tutte ferme nei negozi'". Stessa cosa il terzo giorno, quando "gli dico 'guarda che siamo intorno alle 100 mila copie' e lui 'non mi chiamare più'".

Morandi ha festeggiato i suoi 80 anni nello studio di Fazio, ripercorrendo la sua lunga carriera in un medley scatenato che riassume 50 anni di musica leggera italiana, con i suoi successi e qualche sentito omaggio ai colleghi. Non senza qualche insidia e aneddoto, per l'appunto, che hanno scatenato il pubblico.