Casa a Prima Vista, Gianluca Torre: "I rapporti consumati si chiudono"

"I rapporti consumati si chiudono, altri di spessore solido nascono": Gianluca Torre, agente immobiliare dell'edizione milanese di Casa a Prima Vista su RealTime, legge il suo oroscopo, quello del Leone. Si tratta delle previsioni fatte da Antonio Capitani per Vanity Fair. "Lasciare la strada vecchia per quella nuova non sarà semplice, le stelle premieranno comunque tutto l'impegno che vi sarete fatti nei mesi precedenti", continua Torre.

A scoprire il proprio oroscopo, quello dell'Acquario, anche un'altra protagonista di Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo. "La fornicazione arriva a forza nove con il partner o con la conquista della sera", legge la famosa agente immobiliare ripresa dalle telecamere di Vanity Fair. "L'autorevolezza cresce, così sbaragliate concorrenti e convincete - continua Ida -. Nulla esclude che dobbiate (o che sentiate la necessità) di abbandonare il vecchio per il nuovo. Non lo so, poi magari fate pure un po' a sentimento".

"Fornicazione arriva a forza nove": Ida Di Filippo, la profezia che la sconvolge | Video

Altri protagonisti vip scelti dal settimanale per la lettura dell'oroscopo sono Stefano De Martino, Vanessa Incontrada e Francesca Michielin. Il conduttore di Affari Tuoi legge la Bilancia: "Giungono guadagni, non solo di soldi, ma anche di buona reputazione". Per i Pesci la Michielin: "Accasamenti seri. Per quanto l'amore più grande di voi stessi sarete voi stessi. Vero! Talento e impegno vi fruttano successi, speriamo!".