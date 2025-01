Affari Tuoi, Giorgia sconvolge l'Italia: ecco che assegno ha triturato, scene mai viste

24 gennaio 2025 a

a

a

Come ogni sera, risale la febbre tutta italiana di Affari Tuoi, una vera e propria mania. Già, il gioco dei pacchi e della fortuna, il gioco del Dottore e delle offerte. Il regno di Amadeus, il programma in onda su Rai 1 che sistematicamente tritura la concorrenza in termini di share.

La puntata in questione è quella di venerdì 24 gennaio. Una puntata oggettivamente indimenticabile. A sfidare la sorte ecco Giorgia, "la nostra ostetrica di fiducia", così come dice De Martino. Giorgia viene da Lavagna, in Liguria. Bionda, vestito nero, collant, tacco alto e scarpa brillante, ad accompagnarla nell'avventura c'è Valentina, sua sorella.

E come detto, la partita di Giorgia è semplicemente pazzesca. Fortunatissima. Tiro dopo tiro, scelta dopo scelta, ecco che resta con soli tre pacchi. Tutti rossi: 50mila, 100mila euro e 300mila euro. Ragione per la quale il Dottore le propone 100mila euro: rifiutati. E anche quando resta con solo 50mila e 100mila euro, l'offerta da 100mila euro viene rifiutata.

Ecco, la circostanza ha scatenato il pubblico che, su X, commenta in tempo reale quanto accade ad Affari Tuoi: in molti infatti puntavano il dito, rimproverando a Giorgia di aver rifiutato una cifra oggettivamente enorme. "Ma come ca*** si fa a rifiutare 100mila euro! Sarei in difficoltà", tuonava Valentinisk. "Nella vita ci vuole cu*** e questa stasera ne ha a vagonate", aggiungeva un altro utente.

In molti, però, erano convintissimi che Giorgia avesse in mano il pacco più pesante: "Ha 300mila euro", sentenziava Bosy. "Raga, hanno i 300 mila. Non offriva prima i 50 mila se li avevano nel pacco e ora i 100 mila se li hanno nel pacco. Secondo me 300", aggiungeva Fotonica. Ma sbagliavano: in mano aveva il pacco da 50mila...