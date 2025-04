Otto e Mezzo, Spagna al buio? Veleno su Meloni: Fittipaldi stupisce ancora

Insomma, nemmeno il blackout in Spagna riesce a frenare la voglia della sinistra di attaccare Giorgia Meloni. A Otto e Mezzo è Emiliano Fittipaldi, direttore del Domani, a legare quanto accaduto nella penisola iberica e la premier italiana. In un primo momento il dibattito è centrato sulle possibili cause del blackout: un attacco hacker, un evento atmosferico imprevedibile o un guasto. Come è noto il premier spagnolo, Pedro Sanchez , di fatto ha affermato in conferenza stampa, parlando al Paese, di non poter escludere al momento alcuna ipotesi.

Ma Fittipaldi se in un primo momento si sofferma su un'analisi tecnica di quanto sta accadendo a pochi passi dall'Italia ecco che si avventura in un ragionamento che ha poco a che vedere con la politica: "Quanto accaduto ci deve far riflettere su quanto siamo interconnessi. E dunque non possiamo chiuderci nei nostri piccoli Paesi, nelle nostre piccole nazioni, come sta facendo la Meloni". Insomma un ragionamento comprensibile solo per Fittipaldi. Non si sa ancora nulla su quanto accaduto in Spagna, ma c'è già chi pontifica e addirittura punta il dito contro Meloni. Un film già visto. Una pellicola che regala solo grandi sbadigli...