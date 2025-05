Jannik Sinner si confessa e il Tg1 vola al 30%

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg1-Gioco, partita, incontro con Sinner / Rai 1) Quasi 5 milioni di persone e il 25% di share, un vero e proprio tripudio per il ritorno di Jannik Sinner nell’access prime time di Rai 1. E un bel colpo del Tg1: 25 minuti in cui il numero 1 del tennis mondiale ha risposto alle domande del direttore Gian Marco Chiocci in modo rilassato, sincero e fuori dagli schemi. Forse come mai prima d’ora, almeno in Italia, televisivamente parlando, si è passati dal tennis al sogno di diventare pilota di F1, alla vita privata, agli affetti e ovviamente alla difficile situazione legata al caso Clostebol. Si consolida il carattere nazional-popolare del campione altoatesino con picchi del 40% di share in Trentino e del 35% in Veneto e Friuli, ma ottimi ascolti pure nel Centro-Sud con Toscana, Lazio e Puglia sopra il 25%. Momenti clou dell’intervista, con punte oltre il 30%, quelli in cui Sinner ha commentato, col solito garbo, le critiche ricevute da sportivi come Federica Pellegrini, Djokovic e Serena Williams e quando ha parlato degli istanti bui in cui ha pensato anche di lasciare il tennis.