La prima messa del nuovo Papa: share da Ballando con le stelle

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo.

CHI SALE (Prima Santa Messa di Papa Leone XIV) Unendo sacro e profano, ci perdoneranno i lettori, lo share totalizzato dalla prima Santa Messa in assoluto di Papa Leone XIV celebrata venerdì mattina nella Cappella Sistina con i Cardinali elettori è stato da finale di Ballando con le Stelle. Una media del 24% con oltre 1,6 milioni di spettatori su Rai 1 per un momento assolutamente topico della cristianità. Picchi quasi del 30% per l’ingresso del Papa in cui ha detto «Mi avete chiamato per portare una croce», per le citazioni di Papa Francesco e per la conclusione in cui ha ribadito il bisogno di rivolgersi all’aiuto di Maria Madre della Chiesa.

Il pubblico femminile (decisivo grazie alla valorizzazione delle donne da parte di Prevost durante il suo mandato al Dicastero dei Vescovi) e i millennial balzano quasi al 30% di share, Sud in testa ma forte al Nord il Piemonte (25% di share). Uno stile tra Benedetto XVI, di cui ha ripreso in parte l’abbigliamento, e Bergoglio, dal quale prova a carpire l’empatia, che attira anche i device vicini a quota 15mila.