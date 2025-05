Giannini e Fazio ridono di La Russa: "Sempre laggiù..."

A Che Tempo Che Fa, sul Nove, Fabio Fazio propone una serata frizzantina, temi sul tavolo: l’abolizione del Jobs Act, cioè la riforma del diritto del lavoro attuata dal governo Renzi nel 2016, e la riduzione dei tempi della cittadinanza agli stranieri.

Il tutto, attraverso i referendum promossi dalla sinistra stessa (che si autodenuncia in pratica). In merito all’argomento il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha invitato a disertare le urne per evitare che le proposte raggiungano il quorum necessario. Legittimo e non insolito, altre volte cariche istituzionali hanno espresso la loro idea su questo o quel referendum.

Stavolta, invece, a puntare il dito contro la seconda carica dello Stato è Massimo Giannini, firma di Repubblica ed ex direttore de La Stampa, che dice: "Fa paura la democrazia, questo è veramente il problema al quale oggi dobbiamo rispondere, perché il referendum è il supremo simbolo della democrazia partecipata, dove davvero il tuo voto può cambiare materialmente le condizioni del Paese. Insomma – prosegue Giannini - se ci spingono e ci convincono a rinunciare all'esercizio del voto, che siano elezioni o che siano referendum, noi stiamo in qualche modo agevolando la progressiva liquidazione della democrazia”.