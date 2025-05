Affari Tuoi, "i limoni!": urlo selvaggio di De Martino, si scatena il delirio

Siamo ad Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, del dottore e della fortuna. La tensione in studio era palpabile, ma Stefano De Martino ha saputo alleggerirla con una trovata che è subito diventata virale. La puntata è quella del 18 maggio. E mentre la concorrente Deborah stava per aprire il pacco numero 7 – quello delle Marche – l’occhio attento del conduttore ha notato la maglia del pacchista , decorata con grandi limoni.

La gag ha letteralmente incendiato i social, dove in pochi minuti sono apparsi video e meme in quantità. "Tolgo le cuffie e sento Stefano che urla SIGNORA I LIMONI SIGNORAAAAH. Io AMO questo programma", ha scritto un utente su X. Un altro: “Ho acceso Rai 1 e ho trovato il caos. Capolavoro”. In un gioco ad altissima tensione, la leggerezza improvvisa di De Martino ha conquistato il pubblico: tra una caponata e un pacco da 300mila euro, è bastato un limone per strappare una risata a milioni di telespettatori.