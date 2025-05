Garlasco, tam-tam su "Chi l'ha visto": dalla Sciarelli una bomba sul caso?

Nuovi sviluppi nel caso Garlasco: convocati Andrea Sempio e Alberto Stasi, ma in sedi diverse. Il primo però ha clamorosamente dato buca ai pm. Una giornata convulsa nel giallo di Garlasco. Convocato in Procura anche Marco, il fratello di Chiara Poggi, è stato chiamato per essere ascoltato. Nonostante la condanna di un unico responsabile, le indagini sembrano aprire nuovi spiragli, con figure che rientrano e altre che sembrano uscirne.

Tutti gli aggiornamenti verranno raccontati in diretta nel nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 21 maggio alle 21.00 su Rai 3. Federica Sciarelli, insieme alla sua squadra di inviati, seguirà da vicino l’evolversi del caso. E promette rivelazioni di un certo spessore.

Il mistero di Liliana Resinovich: nuovi accertamenti richiesti dalla Procura

Anche sull’enigma che circonda la morte di Liliana Resinovich emergono nuove iniziative. La Procura ha chiesto ulteriori analisi sui reperti raccolti, in particolare sui cordini trovati intorno al collo della donna, per verificarne la compatibilità con quelli presenti nella sua abitazione. Nel frattempo, la famiglia di Liliana solleva dubbi sulle modalità della sepoltura: “Perché Liliana è stata tumulata in una bara non zincata che non ha preservato il corpo?”.