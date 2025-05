Pier Luigi Bersani, veleno su Meloni: "Ci vuole far vergognare"

Ancora una volta Pier Luigi Bersani attacca a testa bassa il governo in tv. E lo fa da La 7 e dallo studio di Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber. "Sono dell’idea che da un paio di giorni stia succedendo qualcosa e che quindi si intravede una possibilità vergognosamente tardiva di cambiamento della situazione a Gaza.

Intanto per la presa di posizione dell’opinione pubblica mondiale verso un massacro di innocenti; e ormai nessuno accetta più che parlare in questi termini significhi stare con Hamas o essere antisemita. Credo che non sia fra le opzioni quella di togliere i palestinesi per metterci degli ombrelloni. Che ieri 17 Paesi europei abbiano iniziato a revisionare l’accordo tra Ue e Israele è rilevante", ha affermato l'ex segretario del Pd. Poi versa veleno proprio sull'esecutivo ma soprattutto come ama fare sulla premier Giorgia Meloni.