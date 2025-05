Bocchino e Rula Jebreal, rissa mostruosa sul Nove

"Non ho sentito una parola contro Hamas, non ho sentito dire una parola a voce alta che non può essere messa in discussione l'esistenza di Israele", prosegue Bocchino. "Ma è il mio Stato, il mio governo...", "Dipende che Israele vuole", "Un Israele democratico che apra alla legalità internazionale. Ma lei da italiano mette in discussione l'esistenza dell'Italia? Ma è veramente assurdo, assurdo", allarga le braccia la Jebreal.

"Comincio col dire che da Rula Jebreal non ho sentito una parola di condanna sul 7 ottobre", attacca il direttore editoriale del Secolo d'Italia. "L'ho fatto sulla Cnn, l'ho fatto in Italia. Per me Hamas ha commesso crimini ma andrebbero processati, non sterminati tutti", replica la giornalista israelo-palestinese. Il confronto è fin a subito serratissimo.

"Mi metto le cuffie - attacca ancora l'ex parlamentare di AN, Pdl e Fli -. Non ho sentito una parola di condanna per i tre episodi italiani delle ultime settimane che ho detto". "Ma lei ha condannato i bambini assassinati?", "Come no, ho detto che è inaccettabile", "Bene, io non vivo in Italia quindi questi episodi non li conosco", si difende la giornalista. E qui lo scontro trascende.

"Glieli ho detti io, il problema è che lei non ha la sensibilità per rispondere", contesta l'ex parlamentare scatenando la reazione veemente della sua interlocutrice. "No no no no no...", "Non ce l'ha perché ha un profondo antisemitismo". Rula strabuzza gli occhi: "Ma lei è pazzo? E' ubriaco o pazzo? Io non so, una delle due, lei è ubriaco o pazzo. Lei accusa me di antisemitismo? Si vergogni, si vergogni, si vergogni. Ho una famiglia che sono ebrei scappati via dalla Germania". "Lei ce l'ha culturalmente", insiste Bocchino. "Lei sta usando la questione dell'antisemitismo per deligittimare un tema portato avanti da ebrei italiani ed ebrei americani, lei è una vergogna umana".