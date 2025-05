4 di sera, Cappellini: "Il governo moltiplica i reati", rosicata in tv

Primo via libera di Montecitorio - dopo una seduta fiume in notturna - al decreto sicurezza, che passa all'esame di palazzo Madama. Sono in tutto 14 i nuovi reati che vengono introdotti e 9 le aggravanti aggiuntive. In 39 articoli il decreto sicurezza, che ha sostituito il ddl approvato in prima lettura alla Camera e poi 'arenatosi' al Senato anche a seguito dei rilievi sollevati dal Colle, riscrive diversi articoli del codice penale e di procedura penale, prevedendo nuovi reati che spaziano dalla resistenza passiva alla ribattezzata dalle opposizioni 'norma anti Gandhi', fino alla stretta sulla cannabis light, a un nuovo regime per le detenute madri e alle cosiddette norme 'anti No-Tav e anti No-Ponte'.

Anche sul fronte aggravanti si aggiungono fattispecie, come quella prevista per i reati commessi nei pressi delle stazioni ferroviarie o delle metropolitane o quelle relative alle truffe a danno degli anziani. Viene poi estesa la non punibilità' dell'operato degli agenti dell'intelligence e si velocizzano gli sgomberi di immobili occupati. Il decreto riproduce sostanzialmente i contenuti del disegno di legge sicurezza: confrontando i testi dei due provvedimenti sono 12 gli articoli che hanno subito modifiche, anche minime, rispetto al testo originario. Tra le modifiche piu' consistenti rientrano le norme sulle detenute madri e quelle relative alle sim telefoniche per cittadini extra Ue.

Ma a quanto pare la stretta varata dal governo fa già sbarellare la sinistra e i cronisti vicini alle posizione progressiste. Stefano Cappellini di Repubblica, ospite a 4 di Sera, la spara davvero grossa: "Questo governo ha un problema. Ama moltiplicare i reati. Non è che i crimini avvengono perché c'è chi pensa di frala franca. È un discorso più generale che riguarda l'assenza dello Stato e la scarsa presenza perché a corto di personale dei poliziotti, mal pagati, in alcune aree del nostro territorio". Insomma inasprire le pene e soprattutto inquadrare in specifici reati alcune violazioni a quanto pare è un "errore" da parte dell'esecutivo...