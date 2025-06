L'eredità, esplode il caso "corso": Giovanni Travolto sui titoli di coda

Siamo nel rush finale della stagione, con il Torneo dei campioni che si sfidano tra loro per decretare chi sarà il supercampione dell'anno. Giovanni ha la meglio sull'acclamato Gabriele (soprannominato " Mister 300 milioni " per l'ingente somma che si è portato a casa nelle varie puntate), Katia da Napoli, Christian da Potenza, Laura da Terme, Antonio da Lucca e Bianca Maria da Roma.

"Ma corso era l'altra parola con aggiornamento, non può essere la parola", fa notare un telespettatore. Se ne aggiungono altri: "Non poteva essere corso perché è la parola uscita tra le coppie in alternativa". "Era una delle parole da scegliere 'corso'. Non potrà essere quella la parola", "Ma corso non era una delle opzioni tra cui scegliere?". E alla fine hanno ragione loro: la parola giusta, effettivamente, era "Stato".

Restano così le sentenze sconsolate dei più critici: "Già non prendono la ghigliottina e dimezzano pure. Ma che cavolo date in beneficienza? BRACCINE CORTE", "E questi sono i campioni, pensa te".