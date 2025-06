4 di Sera, Capezzone dà una lezione a Zan: "Avete capito che gli italiani hanno paura?!"

Il decreto Sicurezza è legge. Il provvedimento fortemente voluto dal governo introduce nuove misure per sostenere le forze dell'ordine ma anche una stretta importante su alcuni reati inasprendo le sanzioni e di fatto mettendo fine alla pacchia delle occupazioni abusive. Un provvedimento passato al Senato oggi tra le urla della sinistra che ha protestato per la questione di fiducia posta dall'esecutivo.

E così a 4 di Sera, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, ecco il dem Zan va all'attacco dell'esecutivo a testa bassa affermando che questa legge è sbagliata e che il governo sta facendo macelleria sociale". A rispondere per le rime è stato il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone: "1 italiano su 4 rinuncia ad uscire la sera per paura, lo vogliamo dire o no? Lo avete capito oppure no?!". Parole chiare quelle di Capezzone che di fatto metto in luce un concetto che forse sfugge alla sinistra: nelle nostre città è necessaria una stretta sul fronte sicurezza per ripristinare la legalità. E il dl Sicurezza va proprio in questa direzione con buona pace dei progressisti che in Aula oggi hanno messo in scena l'ennesima protesta. Inutile...